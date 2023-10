Cette nouvelle série d’horreur fait un malheur

Alors qu’Halloween approche à grands pas, Netflix a frappé fort avec sa nouvelle série horrifique, «La Chute de la maison Usher», créée et réalisée par Mike Flanagan, à qui l’on doit déjà «The Haunting of Hill House», aussi visible sur la plateforme de streaming depuis 2018 . Dès le premier jour de sa mise en ligne, jeudi 12 octobre 2023, de nombreux internautes ont fait savoir qu’ils étaient agréablement surpris par cette adaptation contemporaine de la célèbre nouvelle d’Edgar Allan Poe, publiée en 1939.

De quoi ça parle? Les redoutables Roderick et Madeline Usher ont fait fortune grâce à leur empire pharmaceutique. Cependant, de sombres secrets commencent à être révélés lorsque les héritiers de la dynastie Usher commencent à mourir, ce qui entraîne une lutte pour leur survie.

Les fans d’horreur trouvent que ce feuilleton, qui comprend huit épisodes, est aussi réussi que «The Haunting of Hill House». «J’ai presque fini le troisième épisode et je suis déjà complètement accro à cette série», a écrit l’un d’eux sur X. D’autres ont fait savoir qu’ils avaient rarement autant «flippé» devant leur petit écran. En moins d’une journée sur Netflix, «La Chute de la maison Usher» a déjà atteint un score impressionnant de 93% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, site web dévolu aux critiques et aux informations sur les films.