Streaming

Netflix change d’approche vis-à-vis des logiciels VPN

Les contenus qui font l’objet d’une restriction géographique sont désormais masqués sur la plateforme de streaming vidéo.

En guerre depuis des années contre les internautes qui se connectent à sa plateforme via une solution VPN (Virtual Private Network), Netflix change de fusil d’épaule. Les abonnés cherchant à accéder à des films et des séries TV non disponibles dans leur pays via ces logiciels, qui permettent de sécuriser leur connexion internet mais aussi de contourner les restrictions géographiques, voient désormais s’afficher un catalogue amaigri.