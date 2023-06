Netflix change sa manière de calculer, Mercredi devient numéro 1

C’est une petite révolution. La saison 4 de «Stranger Things» n’est plus la série en langue anglaise la plus visionnée par les abonnés de Netflix et ce bien que 1, 838 millard d’heures de la fiction aient été regardées. Et si la création des frères Duffer a dû laisser sa première place, c’est à cause d’un changement dans la méthode de calcul de la plateforme de streaming.