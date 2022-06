Série : Netflix confirme (enfin) la saison 2 de «Squid Game»

Après des mois de rumeurs et une annonce du créateur de la série sud-coréenne, la plateforme a donné son feu vert à de nouveaux épisodes.

Or, Netflix n’avait pas encore officiellement donné son feu vert à la deuxième saison de la série qui a changé la vie de Jung Ho-yeon. C’est chose faite depuis le 12 juin 2022, et un post sur Twitter. Le service de streaming a également partagé un message de Hwang Dong-hyuk, l’homme qui a imaginé «Squid Game». «Il a fallu douze ans pour donner vie à la première saison, mais il n’a fallu que douze jours pour qu’elle devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. En tant que scénariste, réalisateur et producteur, je tiens à remercier les fans du monde entier. Merci d’avoir regardé et aimé notre série», a-t-il écrit.