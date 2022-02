Streaming – Les Suisses paient Netflix plus cher… pour aucune raison

Netflix a la faveur du grand public dans le monde entier et la Suisse ne fait pas exception puisque la plateforme compte 2.8 millions d’utilisateurs helvétiques. Soit un million de plus qu’en 2019, selon Digimonitor, une étude sur l’utilisation des médias numériques. Mais pour regarder leurs séries préférées et autres grandes productions, il leur faut débourser jusqu’à 70% de plus que les utilisateurs d’autres pays européens, note le «SonntagsBlick» du jour qui a établi un comparatif tarifaire.

En janvier dernier, l’abonnement mensuel à Netflix a augmenté de deux francs pour les Suisses. Il coûte ainsi 18,90 CHF pour l’abonnement standard, qui donne l’accès sur deux récepteurs, soit 226,80 francs par an. Nos voisins Allemands, Italiens et Autrichiens ne déboursent eux que 163,20 francs par an, soit 40% de moins pour le même abonnement. Et les Norvégiens paient même 70% de moins que nous par an (130,80 CHF) alors que le coût de la vie est similaire à la Suisse. Des différences que Netflix n’a pas souhaité expliquer au journal dominical.