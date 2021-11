Android : Netflix déploie cinq jeux mobiles pour ses abonnés

La plateforme de streaming a inclus à son catalogue mondial des premiers jeux pour smartphones et tablettes, dont deux tirés de la série «Stranger Things».

Le géant américain du streaming Netflix a annoncé mardi le lancement mondial de plusieurs jeux mobiles pour ses abonnés au moment où le groupe cherche à se diversifier et à investir le marché très lucratif des jeux vidéo.

Deux des titres proposés par Netflix sont issus de l’univers de la série de science-fiction et d’horreur «Stranger Things» diffusée sur la plateforme («Stranger Things: 1984» et «Stranger Things 3: Le Jeu»). Les autres titres («Shooting Hoops», «Card Blast» et «Teeter Up») sont des jeux de cartes ou d’adresse.