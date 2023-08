Netflix déploie son service de cloud gaming sur la TV

Après l’apparition, la semaine dernière, d’une app de manette sur l’App Store annonçant l’arrivée imminente du service Netflix Games, la plateforme de streaming de séries TV et de films Netflix a confirmé lundi commencer les essais de sa plateforme de cloud gaming dont le projet avait été éventé en mars dernier . «Aujourd’hui, nous faisons le premier pas pour que les jeux puissent être joués sur tous les appareils sur lesquels nos membres utilisent Netflix», a écrit Mike Verdu, vice-président des jeux chez Netflix, dans une publication sur le site officiel de la plateforme datée du 14 août. Jusqu’ici, Netflix ne proposait qu’ un catalogue de jeux mobiles sur iOS et Android .

Test bêta limité

Un nombre limité d’abonnés ont désormais accès à un test bêta du service de streaming de jeux vidéo sur des téléviseurs et des boîtiers de streaming. Au Canada et au Royaume-Uni, certains utilisateurs peuvent accéder à la plateforme de jeux à partir d’un téléviseur LG, Samsung ou Roku ou d’un boîtier de streaming Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV ou encore Nvidia Shield. D’autres marques seront ajoutées par la suite, indique la firme de Los Gatos.

Pour le moment, seuls deux titres sont accessibles: le jeu d’aventure «Oxenfree» développé par le studio Night School Studio de Netflix et le jeu d’arcade «Molehew Mining Adventure» auxquels il est possible de jouer sur l’écran du téléviseur en se servant du smartphone comme manette, après avoir installé l’app Netflix Game Controller.

Sur Mac et PC aussi

Dans les prochaines semaines, le géant du streaming rendra accessible son service de cloud gaming via l’adresse Netflix.com depuis un navigateur web sur Mac ou PC. Les utilisateurs pourront tester les mêmes jeux en utilisant cette fois le clavier et la souris de leur ordinateur, explique l’entreprise. Celle-ci dit mener ces premiers essais limités dans le but de tester sa technologie de streaming de jeux et son contrôleur, afin d’améliorer l’expérience de ses membres au fil du temps.