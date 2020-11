Grande-Bretagne : Netflix devrait indiquer que «The Crown» est une fiction

Le ministre britannique de la Culture, Oliver Dowden, a estimé que le public risque de se méprendre. Il va formellement demander que le géant américain mette un avertissement au début des épisodes.

«The Crown» - ici une image tirée dans la deuxième saison - a déjà remporté trois Golden Globes et huit Emmy Awards, et a été vue dans plus de 70 millions de foyers, selon Netflix, qui produit la série.

«Netflix devrait être très clair dès le début»

La quatrième saison de la série, disponible depuis deux semaines, retrace notamment la rencontre et le mariage entre le prince Charles et Lady Di. L’héritier de la couronne y apparaît en époux froid et infidèle, un portrait tempéré récemment par la spécialiste de la royauté Penny Junor, qui a écrit une biographie du prince Charles. Celui-ci «a probablement été parfois un peu insensible mais je ne crois pas qu’il ait jamais été arrogant ou indifférent, je crois qu’il a vraiment essayé que son mariage marche», avait-elle déclaré à l’AFP.

«No comment» de Netflix

