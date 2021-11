Financement télécoms : Netflix et YouTube dans le viseur des opérateurs européens

Le secteur des télécoms doit faire de lourds investissements. Des groupes télécoms européens (dont Swisscom) exhortent les géants de la tech à les aider à financer leurs réseaux puisque ces derniers les utilisent de manière abondante.

5G, fibre optique et autres réseaux câblés… Le secteur des télécoms doit faire face à de lourds investissements afin de résister aux flux de données et services fournis par les géants technologiques. Les patrons de treize grands groupes de télécoms européens (parmi lesquels figurent Swisscom, Orange, Deutsche Telekom, Telekom Austria ou encore Altice Portugal) ont estimé qu’il est temps que «les géants technologiques américains prennent en charge une partie des coûts de développement des réseaux de télécommunications en Europe puisqu’ils les utilisent de manière abondante», a rapporté le site boursier.com en citant Reuters, ce lundi 29 novembre.

Investissement continu et intensif

Si dans leur communication conjointe, les PDG n’ont pas explicitement nommé les sociétés en question, il en ressort en filigrane que les géants cotés en Bourse comme Netflix ou YouTube, propriété de Google et Facebook, sont particulièrement visés. «Une partie importante et croissance du trafic est générée et monétisée par les grandes plateformes technologiques, mais cela requiert un investissement continu et intensif dans les réseaux ainsi qu'une planification par le secteur des télécommunications», ont-ils déclaré. Et d’ajouter: «Ce modèle (...) peut être viable seulement si ces grandes plateformes participent aussi de manière équitable aux coûts de réseau.»