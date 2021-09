Audiences : Netflix fait (enfin) preuve de transparence

Dans un souci d’honnêteté, la plateforme de streaming a dévoilé de nouveaux chiffres d’audience tenant compte de l’engagement de ses abonnés.

«La chronique des Bridgerton» (ici Claudia Jessie et Nicola Coughlan) est la série la plus regardée de Netflix.

«Nous essayons d’être plus transparents avec le marché, les talents et le monde», a déclaré Ted Sarandos, co-PDG du service de streaming, avant d’exposer le nombre d’heures passées par les spectateurs devant les programmes les plus populaires durant les quatre semaines après leur mise à disposition. Et si «La chronique des Bridgerton» est la série la plus regardée quelle que soit la manière de compter de Netflix, le reste du top 10 est quelque peu différent.