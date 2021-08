Android : Netflix fait ses premiers pas sur le marché du jeu vidéo

La plateforme de streaming permet aux utilisateurs polonais de télécharger deux jeux dérivés de sa série de science-fiction à succès «Stranger Things».

«Nous n’en sommes qu’au début et nous avons encore beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, mais c’est notre première étape», s’est félicitée avec modestie la filiale polonaise de Netflix sur Twitter. En annonçant la disponibilité de ses deux premiers jeux vidéo sur son application Android, en fin de semaine dernière, la plateforme de streaming vidéo a concrétisé sa volonté de se lancer sur le marché vidéoludique , comme elle l’avait confirmé il y a quelques jours après des mois de rumeurs.

Pour le moment, seuls les abonnés situés en Pologne ont accès à ce nouveau service qui ne s’apparente pas à une plateforme de cloud gaming. Dérivés de sa célèbre et populaire série TV de science-fiction «Stranger Things», les deux premiers jeux de l’offre baptisés «Stranger Things: 1984» et «Stranger Things 3» sont proposés sur la page d’accueil de l’app Netflix, comme les films et les séries TV. Lorsque les utilisateurs cliquent sur l’une des deux icônes, ils accèdent à une description ainsi qu’à un bouton de téléchargement. Ce dernier redirige les abonnés vers la boutique Google Play où ils peuvent les télécharger sur leurs appareils mobiles, comme une quelconque autre app de jeu. Seule différence, il faut fournir les identifiants du compte Netflix pour pouvoir lancer une partie.