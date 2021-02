États-Unis : Netflix favori des Golden Globes, avec les réalisatrices

Netflix affiche cette année un nombre record de nominations (42) et est en lice dans toutes les catégories les plus prestigieuses des Golden Globes.

Pour la première fois dans l’histoire des Golden Globes, la cérémonie se tient à cheval entre le traditionnel hôtel Beverly Hills en Californie et le Rainbow Room de New York. AFP

Sans champagne ni tapis rouge pour cause de pandémie, la cérémonie des Golden Globes pourrait tout de même réserver dimanche soir son lot de surprises, entre célébration des réalisatrices d’Hollywood et consécration tant attendue par Netflix.

La plateforme de vidéo à la demande affiche cette année un nombre record de nominations, 42 au total. Netflix est en lice dans les catégories les plus prestigieuses, notamment celle du «meilleur film dramatique» avec deux films sur cinq candidats, «Les Sept de Chicago» et «Mank». Mais la prudence reste de mise car malgré 34 nominations l’an dernier, Netflix n’avait pas réussi à s’imposer dans la cour des grands d’Hollywood, repartant finalement avec seulement deux trophées.

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain et pourraient conforter les favoris de cette année dans la course aux Oscars ou à l’inverse doucher leurs espoirs. Pour l’édition 2019, le jury de l’Association de la presse étrangère d’Hollywood qui décerne ces prix avait eu le nez creux: tous les primés aux Golden Globes dans la catégorie cinéma avaient remporté un Oscar quelques semaines plus tard, à l’exception de celui pour la musique de film.

Cette année, «Les Sept de Chicago», drame d’Aaron Sorkin sur la répression des manifestations contre la guerre du Vietnam en 1968, et «Nomadland», hymne réalisé par Chloe Zhao à la gloire de hippies modernes sillonnant les États-Unis dans leurs camionnettes, tiennent tous deux la corde en raison de leurs thèmes très actuels.

«Je pense que ça va probablement se jouer entre eux», estime Scott Feinberg, spécialiste des prix au magazine The «Hollywood Reporter». «Et s’il devait y avoir une surprise, ça serait Promising Young Woman, qui ne ressemble à rien de ce qu’on a vu récemment», ajoute-t-il. Outre ce thriller féministe avec Carey Mulligan, «The Father», avec Anthony Hopkins en vieillard sombrant dans la démence et «Mank», ode en noir et blanc de David Fincher au film culte «Citizen Kane», sont également en lice dans la catégorie phare du meilleur film dramatique.

Trois réalisatrices, «deux mecs blancs»

Côté réalisateur, Chloe Zhao est donnée ultra-favorite face à ses concurrents, parmi lesquelles deux autres femmes, Emerald Fennell pour «Promising Young Woman», et Regina King pour «One Night in Miami».

«On va voir comment ça se passe; au bout du compte David Fincher et Aaron Sorkin, deux mecs blancs, pourraient gagner», relève Pete Hammond, qui se veut prudent. Chouchoute du jury, Barbra Streisand est à ce jour la seule femme à avoir remporté le Golden Globe dans cette catégorie, pour le film musical «Yentl» en 1984.

Le défunt Chadwick Boseman, mort l’été dernier d’un cancer après avoir incarné notamment «Black Panther», a quant à lui de fortes chances de décrocher un Golden Globe pour sa performance dans «Le Blues de Ma Rainey», là encore un film Netflix. «C’est son meilleur rôle, et on a appris depuis qu’il savait qu’il pouvait s’agir de sa dernière apparition, donc c’est difficile de résister», analyse Tim Gray.

Chez les actrices, c’est Carey Mulligan qui a le vent en poupe grâce à sa performance dans «Promising Young Woman». Elle y incarne une jeune femme qui étanche sa soif de vengeance en écumant les bars et prétend être ivre pour pousser les hommes à révéler leur misogynie. Elle trouvera toutefois sur sa route Frances McDormand, et Viola Davis en «Ma Rainey».

Contrairement aux Oscars, les Globes font la distinction entre films dramatiques et comédies. C’est «Borat 2», avec Sacha Baron Cohen dans le rôle du journaliste kazakh fictif, et la comédie musicale «Hamilton» qui tiennent la corde dans cette seconde catégorie. Sacha Baron Cohen est également sélectionné dans la catégorie du meilleur second rôle pour «Les Sept de Chicago».

Pour la première fois dans l’histoire des Golden Globes, la cérémonie se tient à cheval entre le traditionnel hôtel Beverly Hills en Californie, avec la comédienne Amy Poehler en maîtresse de cérémonie, et le Rainbow Room de New York où sa camarade Tina Fey sera rejointe par des célébrités, dont Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. La plupart des stars devraient toutefois se contenter de recevoir leur trophée de manière virtuelle, depuis chez elles.