Streaming : Netflix fermerait la porte aux pubs pour les cryptomonnaies

Le prochain abonnement de Netflix incluant des publicités fait encore parler de lui. Lundi, on apprenait qu’il pourrait arriver plus tôt que prévu. Annoncée pour début 2023, cette nouvelle offre aux options limitées serait finalement lancée le 1er novembre aux États-Unis, ainsi qu’au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France, a avancé «Variety». Un article du quotidien australien «Sydney Morning Herald» indique à présent que toutes les réclames ne seraient pas les bienvenues dans cette nouvelle offre moins chère qui devrait coûter entre 7 et 9 dollars, d’après Bloomberg. Le journal explique que les publicités faisant la promotion de cryptomonnaies ne seraient pas autorisées. Les annonces politiques, celles sur les jeux d’argent et celles destinées aux enfants devraient aussi être bannies. Quant aux publicités pharmaceutiques, elles seraient aussi concernées par cette restriction de contenus.