Helsinki : Netflix fonde son propre studio de jeux vidéo

Netflix continue ses efforts pour percer dans le domaine du jeu vidéo. Après avoir racheté les studios Next Games («The Walking Dead: No Man’s Land»), Night School Studio («Oxenfree», «Afterparty») et Boss Fight Entertainment («Dungeon Boss»), la célèbre plateforme de streaming a annoncé la création de son propre studio interne. Basé à Helsinki, en, Finlande, il sera dirigé par Marko Lastikka, un ancien cadre de Zynga («FarmVille») et d’Electronic Arts. Le nom de cette nouvelle entité n’est pour le moment pas connu, mais elle a pour objectif de développer des jeux de «classe mondiale» sans publicité ni achats intégrés, a fait savoir Amir Rahimi, vice-président des studios de jeux de Netflix.