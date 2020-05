Streaming

Netflix, grand gagnant du «Grand confinement»

Le géant américain du streaming a renforcé sa position de leader avec 183 millions d'abonnés. Il a gagné presque 16 millions de clients en plus grâce au coronavirus.

Les cuisines de Netflix

«C'est très compliqué de penser sur le long terme, car pour l'instant nous sommes concentrés sur notre petite contribution dans ces temps difficiles, qui est de rendre le confinement un peu plus supportable», a indiqué Reed Hastings, cofondateur et patron du groupe. L'entreprise californienne s'attend à un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés quand la vie sociale reprendra.

Netflix a doublé son bénéfice net au premier trimestre, à 709 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an. La plateforme dispose de réserves de cash, puisque certaines dépenses ont été remises à plus tard, quand la production de films et séries pourra reprendre.

Concurrence

Pour «The Crown», par exemple, on en est aux touches finales, et la série (sur la reine d'Angleterre, ndlr) sortira bien cette année, s'est félicité Ted Sarandos. «C'est très compliqué, mais c'est aussi remarquable: beaucoup de contenus vont être terminés depuis des salons, des chambres et des cuisines partout dans le monde». Netflix ne peut pas se permettre de perdre le rythme de la production, alors que la concurrence fait rage entre les anciens et nouveaux entrants du marché.