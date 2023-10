La saison 3 de la série policière Lupin démarre fort sur Netflix

Disponible depuis le 5 octobre 2023, la troisième partie de «Lupin», dans laquelle on retrouve Ludivine Sagnier, a réalisé «le meilleur lancement d’une nouvelle saison d’une série non-anglophone sortie depuis juin 2021», a communiqué Netflix. Il est le programme le plus visionné sur 44 territoires et ce sont 11,6 millions de téléspectateurs qui ont visionné les sept épisodes en trois jours.