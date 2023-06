Netflix met la pression à Meghan et Harry et veut de bonnes idées

Netflix refuse que le duc et la duchesse de Sussex se reposent sur leurs lauriers et leur demande de se remettre au boulot rapidement. Si la plateforme est évidemment contente du carton de la série documentaire «Harry & Meghan», elle en attend davantage du couple qui songe à changer de nom de famille. Et pour motiver Meghan et Harry, Netflix sait quel levier actionner: l’argent.