Film

Netflix ne retirera pas «365 jours» de son catalogue

Malgré les nombreuses critiques, dont celles de la chanteuse Duffy, la plateforme refuse de se séparer du film érotique polonais.

Depuis sa mise en ligne sur Netflix, en juin 2020, «365 jours» est critiqué de toute part pour son apologie du viol et de la soumission féminine . La chanteuse Duffy, qui a raconté en février qu’elle avait été kidnappée, séquestrée et violée, a demandé au patron de la plateforme de retirer ce film polonais de son catalogue, déclarant dans une lettre ouverte qu’il était irresponsable de proposer un tel long métrage.

«365 jours» rend la réalité brutale du trafic sexuel, des enlèvements et du viol glamour. Ça ne devrait être l’idée du divertissement de personne et ne devrait pas être décrit comme tel ni commercialisé de cette manière», a écrit l’artiste galloise. Une pétition demandant le retrait du film a également été lancée sur le site change.org et a, à ce jour, été signée par plus de 12’000 personnes.

Cependant, Netflix n’a aucune intention de se séparer de «365 jours». L’un de ses porte-parole a d’abord rappelé au «Guardian» que le long métrage était sorti au cinéma dans plusieurs pays au mois de février avant d’être proposé sur la plateforme de streaming et que Netflix n’était pas impliqué dans sa production. «Nous croyons fermement qu’il faut donner plus de choix et de contrôle sur leur expérience de visionnage à nos membres dans le monde. Nos abonnés choisissent ce qu’ils veulent regarder ou non en définissant des filtres de maturité et en enlevant des titres pour se protéger de contenus qu’ils jugent trop matures», a-t-il déclaré.