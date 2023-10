On connaît la date de diffusion de l’ultime saison de The Crown

Netflix joue avec les nerfs des fans de «The Crown». La plateforme a choisi de scinder la sixième et dernière saison de la fiction sur la famille royale britannique en deux parties. La première, composée de quatre épisodes, sera disponible le 16 novembre 2023. La seconde, qui comptera six épisodes, suivra le 14 décembre 2023, a fait savoir Netflix sur X.

Le géant du streaming a également partagé une vidéo sur YouTube pour annoncer ces deux dates. On y voit brièvement Claire Foy et Olivia Colman, qui ont interprété la reine Elizabeth, puis Imelda Staunton, qui l’incarne depuis la saison 5. Les ultimes épisodes de «The Crown» raconteront la rencontre entre William et Kate, ainsi que le décès de la princesse Diana, jouée par Elizabeth Debicki, survenu à Paris, le 31 août 1997.