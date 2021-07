Tech : Netflix parie sur les jeux vidéo pour conserver l’attention

Les jeux, d’abord conçus pour les smartphones et tablettes, seront ajoutés sans coûts supplémentaires pour les clients existants. Ce sera «une nouvelle catégorie pour nous, comme notre expansion dans les films, l’animation et les shows télévisés», a détaillé Netflix.

«Bonne tactique»

En 2020, Netflix a largement bénéficié des confinements liés à la crise sanitaire et de son statut de pionnier bien établi du streaming. Mais la concurrence est devenue féroce avec des anciens comme Amazon Prime Video, et surtout les récents Disney+, Apple TV+, HBO Max ou encore Peacock de NBCUniversal. Sans compter toutes les plateformes de divertissement qui accaparent l’attention des consommateurs, des jeux vidéo aux réseaux sociaux.

«Sachant que nous sommes moins matures dans d’autres pays et que cela ne comprend pas les écrans mobiles (où notre part de l’engagement des utilisateurs est encore plus faible), nous avons confiance dans nos réserves de croissance», détaille Netflix.

Mais dans un modèle économique fondé sur les abonnements et non sur la publicité, plus d’attention ne se traduit pas forcément en amélioration des recettes. Netflix a donc entrepris de se diversifier, avec un magasin en ligne de produits dérivés et le recrutement ce mois-ci d’un responsable en charge des jeux vidéo.