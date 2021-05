Vidéo : Netflix planche sur le «futur espace en ligne» N-Plus

La plateforme de streaming sonde des utilisateurs sur le lancement d’une nouvelle plateforme sociale qui pourrait inclure des playlists, des podcasts et des critiques.

Pour se démarquer de la concurrence, Disney+ en tête, Netflix pourrait ne plus se contenter de diffuser seulement des films et des séries. La célèbre plateforme, qui publie du contenu sur des plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube pour faire la promotion de son catalogue, souhaiterait héberger de nouvelles fonctionnalités qui visent à offrir des contenus supplémentaires. Netflix recueille actuellement l’opinion de certains de ses utilisateurs au sujet d’un service baptisé N-Plus. Il est décrit comme un «futur espace en ligne où on peut en apprendre plus sur les contenus de Netflix que l’on aime et toutes les choses qui leur sont liées».