Streaming : Netflix prépare la diffusion de contenus en direct

La plateforme vidéo américaine planche sur des fonctionnalités de live streaming avec la possibilité pour ses abonnés de voter en direct.

Netflix, qui a fait l’objet de votations en Suisse ce week-end , pourrait aussi s’en servir pour une nouvelle édition de «Netflix Is A Joke», événement comique qui a récemment réuni près de 300 spectacles de stand-up à Los Angeles. Deadline indique que les émissions pourraient être diffusées avec quelques secondes de différé dans le but de prévenir les dérapages.

Ce nouveau service peut être interprété comme la réponse de Netflix à son concurrent Disney+, qui a diffusé en direct la cérémonie des Oscars sur sa plateforme et qui s’apprête à accueillir l’émission «Dancing with the Stars», version américaine de «Danse avec les stars». Il pourrait aussi être vu comme un moyen supplémentaire d’attirer de nouveaux abonnés, face à la baisse enregistrée par Netflix lors du dernier trimestre. Il s’ajoute au déploiement d’une offre incluant la publicité qui devrait arriver plus tôt que prévu.