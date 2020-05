Hollywood

Netflix rachète le mythique cinéma Egyptian Theatre

Le géant du streaming fait l’acquisition du cinéma historique d’Hollywood pour un montant non divulgué.

Les professionnels du secteur voient ces investissements comme un bras de fer engagé par le géant du streaming avec les grandes enseignes de cinéma et les studios traditionnels. L’usage veut aux États-Unis qu’un délai de 90 jours s’écoule entre la sortie d’un film en salles et sa diffusion sur internet. Mais Netflix et d’autres opérateurs de vidéo à la demande font pression pour que les lignes bougent et ont commencé à projeter leurs œuvres dans un petit nombre de cinémas pour des durées plus courtes. Les Oscars et autres prix cinématographiques exigent en effet que les films aient été projetés dans des salles pendant un certain temps pour pouvoir concourir.