Netflix rappelle que The Crown est une fiction

Plateforme dans la tourmente : Netflix rappelle partout que «The Crown» est une fiction

La saison 5 de «The Crown» n’est pas encore sortie – elle arrivera le 9 novembre 2022 – qu’elle fait déjà jaser. Elle a essuyé de nombreuses et vives critiques. L’ancien premier ministre britannique John Major avait qualifié le programme qui retrace la vie d’Élizabeth II de «tonneau d’absurdités» alors que des biographes de la monarchie avaient pointé de nombreuses erreurs pouvant nuire à la réputation du prince Charles, désormais roi. La comédienne Judi Dench avait, elle, estimé que la série était «sensationnaliste et cruellement injuste» et avait demandé à ce que Netflix mentionne clairement qu’il s’agissait d’une fiction. Elle a visiblement été entendue par la plateforme.

En effet, comme le rapporte le «Daily Mail», le géant américain du streaming a mis des avertissements un peu partout. Ainsi, dans la description de la bande-annonce de la saison 5, mise en ligne le 20 octobre 2022 sur YouTube, on peut lire: «Inspirée de faits réels, cette série fictionnalise l’histoire de la reine Élizabeth II et les épisodes politiques et privés qui ont marqué son règne». Selon le tabloïd encore, le compte Twitter de la série a été mis à jour récemment avec l’ajout d’un message spécifiant qu’il s’agissait bel et bien d’une «fiction». Le même texte a également été ajouté dans le descriptif de la série sur le site de Netflix. À voir maintenant si cela suffira à faire taire les critiques.