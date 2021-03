Restrictions d’accès : Netflix s’attaque au partage de mots de passe

La plateforme de streaming teste une fonctionnalité demandant à ses abonnés de confirmer via un mail ou la saisie d’un texte la légitimité de leur accès.

Sous pression

La traque aux mots de passe a de quoi s’intensifier. Le partage illégal de mots de passe et le piratage coûtent aux entreprises du secteur environ 9 milliards de dollars, selon des estimations du cabinet Parks Associates. Netflix a dépassé les 200 millions d’abonnés, mais Disney+ vient de franchir le seuil des 100 millions en un temps record. Et il y a aussi la concurrence d’Apple TV Plus et autre HBO Max.