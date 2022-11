Netflix prépare des jeux PC à gros budget

Gaming : Netflix se prépare à lancer des jeux PC à gros budget

Netflix passe à la vitesse supérieure dans le domaine du jeu vidéo . Après la sortie d’une trentaine de jeux mobiles directement sur sa plateforme, dont certains salués par la critique, le géant du streaming se lance dans un segment plus important: le jeu sur PC à gros budget. Pour rappel, la firme est passée par la case rachat de studios et en a ouvert d’autres, destinés à ses créations vidéoludiques futures. Ces derniers sont au nombre de six.

En plus de cela, Netflix cherche également à embaucher des analystes, un directeur artistique, un directeur technique et des programmeurs. Tout ceci n’en est encore qu’aux balbutiements de la création d’un jeu sur PC et le titre prévu ne devrait pas arriver avant quelque temps. Mais cela démontre la volonté de Netflix de s’immiscer plus avant dans le domaine, en variant toujours plus ses activités.