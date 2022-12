plateforme : Netflix songe à une formule payante pour le partage de mots de passe

Netflix l’a déjà annoncé haut et fort. L’année 2023 sera celle de la fin du partage gratuit de mots de passe sur sa plateforme. La firme californienne entend remettre à l’ordre les quelque 100 millions de téléspectateurs qui empruntent des sésames pour ne pas avoir à payer. Et la répression devrait commencer au début de l’année déjà aux États-Unis, selon le «Wall Street Journal» .

La société basée à Los Gatos entend faire enfin respecter ses conditions d’utilisation qui stipulent expressément que le titulaire du compte doit garder le contrôle des appareils qu’il utilise et ne pas partager les mots de passe. La société a déjà déclaré qu’elle appliquera ces règles en fonction des adresses IP, des identifiants d’appareils et de l’activité du compte, même si ça risque d’être problématique dans plusieurs situations, notamment pour ses abonnés nomades.

Offre payante

Netflix compte adoucir la pilule pour les adeptes de la pratique en leur soumettant une offre payante légalisant le partage de mots de passe. Selon le quotidien financier, le montant supplémentaire exigé serait juste inférieur à la formule payante avec publicité, soit 6.99 dollars aux États-Unis. Celle-ci avait déjà été lancée pour attirer les abonnés ayant des revenus plus modestes. Netflix avait aussi mis en ligne des outils pour transférer son profil sur un autre compte, tout en conservant leurs préférences et leur historique, et pour retirer l’accès à un appareil partageant le même compte, déconnecter un ex, par exemple.