Netflix souhaite transformer la TV en console de jeux

Netflix veut voir plus grand dans le domaine du jeu vidéo. La plateforme de streaming, qui propose déjà une cinquantaine de titres dans son catalogue de jeux mobiles Netflix Gaming accessibles «gratuitement» à ses abonnés sur les mobiles Android, ainsi que sur iPhone et iPad, envisage de porter ce type de divertissement aussi sur les écrans des téléviseurs. Le développeur Steve Moser a découvert du code caché dans l’app iOS du service qui laisse penser que Netflix teste une nouvelle fonctionnalité. Elle doit permettre de transformer un smartphone en manette de jeu, rapporte Bloomberg . «Pour jouer sur votre téléviseur, vous avez besoin d’une manette. Voulez-vous utiliser ce téléphone comme manette de jeu?» indique en effet une ligne dénichée dans le code de l’app pour iPhone.

Pour le moment, on ne sait pas comment l’entreprise, qui a fondé son propre studio de développement et a promis l’ajout cette année de 40 titres supplémentaires à son catalogue, va mettre en œuvre sa nouvelle offre pour les téléviseurs et s’il sera nécessaire de les télécharger pour pouvoir y jouer. Mike Verdu, vice-président de Netflix chargé du développement de jeux, avait fait savoir l’année passée que l’entreprise américaine «envisageait sérieusement une offre de jeux dans le cloud», rappelle le site Engadget. Un défi que certains grands acteurs n’ont pas su relever, comme Google et sa plateforme Stadia qui a été fermée en janvier.