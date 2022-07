Séries télévisées : Netflix va lancer une série dérivée de son succès «Stranger Things»

«Stranger Things», dont la quatrième et dernière saison vient de sortir sur Netflix, est l’une des séries les plus regardées sur la plateforme.

L’annonce de cet accord entre Netflix et les frères Duffer survient alors que la plateforme est sous pression des marchés financiers après avoir perdu des abonnés pour la première fois cette année. (Image d’illustration)

La saga, l’une des plus regardées sur Netflix, mêle science-fiction, horreur et aventures adolescentes dans une petite ville américaine des années 1980, où un groupe de jeunes se retrouve aux prises avec des monstres surgis d’une dimension parallèle.

Derrière «Squid Game»

Les frères Matt et Ross Duffer, créateurs et réalisateurs de la série, avaient indiqué que l’intrigue de «Stranger Things» serait définitivement bouclée lors d’une cinquième saison. Mais ils avaient aussi piqué la curiosité des fans en écrivant dans une lettre ouverte que «de nombreuses autres histoires passionnantes restaient encore à raconter dans le monde de Stranger Things».

Netflix sous pression

Mercredi, Netflix a confirmé qu’une «série dérivée de Stranger Things fondée sur une idée originale des frères Duffer» était en cours d’élaboration. L’univers sombre et étrange fera également l’objet d’une adaptation théâtrale, avec Stephen Daldry («The Crown») à la mise en scène.

La société fondée pour l’occasion par les frères Duffer, Upside Down Pictures, a également dans ses cartons un projet d’adaptation en prises de vues réelles du célèbre manga japonais «Death Note», et une autre du roman «Le Talisman», co-écrit dans les années 1980 par Stephen King et Peter Straub.