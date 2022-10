Netflix veut mettre fin aux partages d’abonnement

En Suisse, Netflix est le service de streaming le plus populaire. Selon un sondage de moneyland.ch, 58% des sondés utilisaient cette plateforme de streaming en 2022. Le géant américain propose actuellement trois abonnements qui donnent tous accès aux mêmes films et séries. L’abonnement le moins cher coûte 11.90 francs par mois et ne permet de visionner des contenus que sur un seul appareil à la fois. L’abonnement moyen, qui coûte 18.90 francs par mois, permet de streamer des contenus sur deux appareils différents et en simultané. Enfin, l’abonnement le plus cher coûte 24.90 francs par mois et permet de visionner des films et séries sur quatre appareils à la fois.