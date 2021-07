Jeux vidéo : Netflix voit en «Fortnite» son prochain rival

Pour monter son offre à venir de jeux vidéo, la plateforme de streaming vient de débaucher chez Facebook un haut cadre réputé.

La firme de Los Gatos confirme ses ambitions dans le streaming de jeux vidéo. Elle a engagé Mike Verdu, ex-responsable du développement des jeux chez Electronic Arts et du contenu immersif chez Facebook. Passé également par Zynga («Farmville»), ce vétéran du secteur est reconnu dans la constitution de catalogues de jeux.

Netflix était à la recherche d’un cadre pour lancer cette alternative au Xbox Game Pass de Microsoft et autre Apple Arcade. La société a également déjà commencé à faire de la publicité pour des postes liés au développement de jeux sur son site web.

Courant 2022

Selon Bloomberg, Netflix pourrait proposer des jeux en parallèle aux contenus en streaming «dans le courant de l’année prochaine» et cela sans aucun supplément direct. Codirecteur de Netflix, Reed Hastings avait déclaré par le passé que les jeux vidéo, et notamment «Fortnite», le titre de battle royale appartenant à Epic Games, représentaient à terme la plus forte concurrence pour garder sa clientèle.