Réseaux sociaux : Charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux de «20 minutes»

«20 minutes» fixe les règles de bonne conduite dans les espaces commentaires de ses plateformes sociales.

La discussion, le dialogue et l'échange d'idées sont encouragés lors de la publication de vos commentaires. Nous nous réjouissons de les lire et vous remercions pour toute remarque constructive ou réaction que vous souhaitez nous transmettre sur un article publié. Il est à noter que les commentaires et les publications des utilisateurs ne reflètent pas forcément la position ou l'opinion de 20 minutes, de ses collaborateurs ou de ses partenaires.