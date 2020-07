Hong Kong

«Nettoyage» digital pour échapper aux radars de Pékin

Les militants pro-démocratie craignent que leur engagement entre sous le coup de la nouvelle loi chinoise sur la sécurité. Résultat: ils effacent leurs traces sur la toile.

Jusqu'au dernier moment, Pékin a tenu secret le contenu de cette loi visant à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères, et qui est une réponse au mouvement de contestation sans précédent depuis 1997 apparu il y a un an.