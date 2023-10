Neuchâtel: 4800 signatures contre l’impôt sur les successions

Les porteurs de l’initiative cantonale «pour la suppression de l’impôt sur les successions et sur les donations entre vifs concernant les héritiers de la 1ère parentèle» ont déposé lundi plus de 4800 signatures à la Chancellerie d’État de Neuchâtel. Ce projet, dont l’appellation est sans équivoque, vise à faire disparaître l’imposition des enfants et petits-enfants qui reçoivent un héritage. Comme le rappelle «ArcInfo», à l’heure actuelle, le canton de Neuchâtel est l’un des trois derniers en Suisse, avec Vaud et Appenzell Rhodes-Intérieures, à taxer les descendants directs d’un défunt.