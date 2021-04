Coronavirus : Neuchâtel assouplit ses mesures de protection dans les EMS

Les établissements médico-sociaux neuchâtelois présentant un taux d’immunité chez leurs résident-e-s de 80% pourront procéder à un allègement des mesures sanitaires. Les gestes barrières restent de mise.

Ce taux d’immunité est calculé selon le nombre de personnes vaccinées depuis plus de deux semaines, celles ayant contracté la Covid-19 depuis plus de six mois et qui ont reçu une dose de vaccin depuis plus de deux semaines, ainsi que les résident-e-s atteints par la Covid-19 il y a moins de six mois.