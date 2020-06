Mobilité piétonne

Neuchâtel, Bâle et Coire: des villes où il fait bon marcher

Cinq localités suisses obtiennent une «Brosse à chaussure d'or» pour les aménagements et le plaisir qu'elles procurent aux marcheurs, selon un classement publié mercredi.

Neuchâtel, Bâle et Coire font la joie des marcheurs.

Marcher en ville est particulièrement agréable à Neuchâtel, Aarau, Bâle, Bellinzone et Coire. Ces cinq localités obtiennent une «Brosse à chaussure d'or» pour les aménagements destinés aux piétons, estime un classement publié mercredi.

L'étude, menée par actif-trafiC, Mobilité piétonne Suisse et la HES des sciences techniques de Rapperswil, porte sur seize villes suisses. Elle leur recommande de prendre rapidement une série de mesures pour améliorer la mobilité piétonne, une activité bonne pour la santé, peu gourmande en espace, pas chère et peu bruyante.

Bâle arrive en tête du classement avec une moyenne de 68% pour l’ensemble des exigences évaluées, à savoir le test de «marchabilité», la satisfaction des usagers et la réalisation des aménagements planifiés, indique mercredi actif-trafiC dans un communiqué.

Neuchâtel marque des points en particulier pour la satisfaction de la population. Celle-ci apprécie le réseau de cheminements directs, la végétalisation et la disponibilité de fontaines. En outre, la population y est moins critique concernant les conflits avec les vélos sur les trottoirs ou concernant les temps d’attente devant les feux. En milieu de classement figurent Lausanne (61%) et Genève (59%). Elles peinent surtout à convaincre les usagers interrogés sur les infrastructures, le bien-être et la politique de mobilité.