Jura à 10, mais attention

Le canton du Jura, qui connaît une nouvelle augmentation des cas de contamination, a pour sa part communiqué sa décision de s’adapter au régime fédéral en ce qui concerne les rassemblements privés. Les repas de Noël et Nouvel-an pourront donc finalement rassembler jusqu’à 10 personnes, et ce dès ce mardi et jusqu’au 3 janvier. «La situation sanitaire préoccupante nécessite néanmoins la plus grande vigilance de tout un chacun durant cette période», met tout de même en garde le gouvernement jurassien.