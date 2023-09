Neuchâtel: Citer Victor Hugo pour insulter la prof de son fils: mauvaise idée

Insulter quelqu’un est un acte punissable aux yeux de la loi. Qu’importe que l’auteur de l’infraction fasse preuve d’une certaine forme d’érudition. Un Français l’a vérifié à ses dépens. Il a été condamné pour injure. En mars dernier, le quinquagénaire avait refusé que son fils, scolarisé dans une école neuchâteloise, rende une punition. Dans une lettre manuscrite expliquant sa décision et transmise à l’enseignante, l’homme avait adapté une citation de Victor Hugo en la féminisant: «Un(e) sot(te) est un(e) imbécile dont on voit l’orgueil par le trou de son intelligence», avait-il écrit.

La justice a puni le père de famille de 10 jours-amendes à 30 francs (soit 300 francs) avec sursis pendant deux ans. Le prévenu devra en outre régler les frais de la cause qui s’élèvent à 432 francs. Un certain trou non pas dans l’intelligence, mais dans le budget de l’érudit.