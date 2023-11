Neuchâtel: Coup de pouce de Roger Federer au Collège de Vauseyon

Depuis plusieurs années, enseignants et parents d’élèves cherchent des solutions pour pouvoir réaménager la cour du Collège de Vauseyon, à Neuchâtel. Cette surface bétonnée a été conçue il y a plus d’un siècle et elle ne correspond plus aux besoins actuels. Et à force de chercher des solutions, une institutrice a eu l’idée de s’adresser à la Fondation Roger Federer. Elle avait appris que celle-ci soutenait les projets de cours d’école «vertes» plus proches de la nature. Le genre de végétalisation envisagée à Vauseyon.