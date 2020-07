Animaux

Neuchâtel crée des plages réservées aux chiens

La ville a délimité trois lieux spécialement consacrés à la baignade canine au bord du lac et six espaces de jeux pour gambader sans laisse.

Les chiens vivant en ville de Neuchâtel sont désormais choyés . La ville vient de délimiter six zones engazonnées pour leur permettre de s’ébattre sans laisse. Ces espaces de détente peuvent être contournées par les promeneurs feront l’objet d’une signalisation dans le courant de l’été, avec l’installation de sachets pour ramasser les déjections.

Par ailleurs les rives, qui étaient autrefois interdites d’accès aux chiens en été, leur sont désormais accessibles le matin avant 9h et le soir après 22h, h du 15 mars au 15 octobre. Mais Médor et Rex pourront surtout profiter de plages privées: trois espaces sont désormais réservés à la baignade canine, au bout du parking P+R Serrières, sur la crique de la plage du Nid-du-Crô ainsi qu’à la baie de l’Evole.

Cette générosité envers les toutous et leurs maîtres découle de la nouvelle Loi cantonale sur les chiens qui impose aux communes de créer des lieux pour qu’ils s’ébattent librement. «La nouvelle loi, de même que l’application que nous proposons à Neuchâtel, résulte d’une évolution des mentalités, qui voit les chiens non plus comme une nuisance potentielle mais comme des êtres dotés de besoins fondamentaux, commente la conseillère communale chargée de la Sécurité, Violaine Blétry-de Montmollin dans un communiqué, Dès lors les zones ont été choisies pour leur permettre de s’ébattre avec un maximum de liberté, tout en prenant soin de ne pas gêner les autres usagers.»