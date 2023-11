Neuchâtel: Davantage de sécurité aux abords du centre d’asile de Boudry

Les problèmes liés au centre fédéral d’asile implanté à Boudry (NE) vont grandissant et les riverains, excédés par l’insécurité et les incivilités, avaient pu exprimer leurs inquiétudes lors d’une rencontre publique, il y a deux semaines. Très vite, les autorités communales avaient annoncé des mesures qui ont été appliquées immédiatement, comme de laisser l’éclairage public allumé jusqu’à 1h du matin, afin de s’aligner sur les horaires des transports publics.

Vendredi, c’est le Canton de Neuchâtel qui a communiqué sur le dispositif censé ramener un peu de sérénité au sein de la population. Ainsi, dès ce lundi 6 novembre, des patrouilles supplémentaires d’agents de sécurité privée seront présentes sur les lignes de transports publics identifiées comme étant celles où surgissent le plus de problèmes, en particulier le tram 215 et les bus 612 et 613. La présence des agents sera assurée tous les jours dès 17h en semaine et dès 15h les week-ends. Par ailleurs, les patrouilles pédestres, déjà existantes, seront renforcées et une présence à la halte du tram de Boudry sera assurée entre 15h et 23h.