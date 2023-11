Neuchâtel: des chasseurs d'oiseaux ont été arrêtés

C’est une prise exceptionnelle qui a été saisie lundi par la police neuchâteloise au Val-de-Ruz: quelque 500 oiseaux, dont 200 indigènes enfermés illégalement dans des cages. En collaboration avec le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, et le Service de la faune, des forêts et de la nature, la police a réussi à appréhender quatre malfaiteurs présumés. «Avec un tel nombre d’oiseaux, on peut dire que c’est une affaire plutôt hors du commun», a commenté Georges-André Lozouet, de la police neuchâteloise.

Valeur estimée entre 40 et 100’000 francs

Les suspects avaient déployé de gros moyens pour capturer et mettre en cage les oiseaux. Ils avaient notamment mis en place «des appareils imitant les chants d’oiseaux ainsi que des pièges et des cages de capture», selon la police neuchâteloise. La valeur des volatiles est estimée entre 40’000 et 100’000 francs. Les oiseaux capturés étaient destinés à la revente en Suisse et à l’étranger.

1 / 3 Le verdier d’Europe faisait partie des oiseaux piégés et mis en cage par des malfaiteurs présumés. Marcel Burkhardt La linotte mélodieuse fait partie du lot des oiseaux ayant retrouvé la liberté après l’opération de la police neuchâteloise. Ruedi Aeschlimann Les malfaiteurs présumés avaient également piégé le bouvreuil, un oiseau discret qui ne se montre pas volontiers à découvert. Mathias Schäf

Aussitôt après l’opération policière, les oiseaux indigènes ont été relâchés dans la nature. Il s’agit notamment de verdiers d’Europe, de tarins des aulnes, de linottes ou encore de bouvreuils.

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public. Les prévenus sont soupçonnés d’infractions à la loi sur la protection des animaux et de violations de la loi fédérale sur la chasse. Ils bénéficient de la présomption d’innocence.

Pour rappel, l’infraction de commerce illégal d'espèces animales et végétales protégées est désormais considérée comme un délit et non une contravention. Selon la loi, il y a crime lorsque l'auteur agit par métier ou dans le cadre d'une bande organisée, ou lorsque l'infraction porte sur un grand nombre de spécimens protégés.

Selon Birdlife, la contrebande et le commerce d’oiseaux ont pour clientèle des collectionneurs haut de gamme tout comme de simples amateurs d’oiseaux. Rien qu’à Chypre, le commerce illégal d’oiseaux sauvages est estimé à dix millions d'euros par an, une grande partie de ces revenus provenant de la vente d’oiseaux chanteurs.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l’essentiel des infos de la journée.