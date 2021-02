Réduction de 90%

Fruit de trois année d’études et de travaux, le plan «formalise et donne les impulsions nécessaires à transformer le canton dans une dynamique de développement durable», souligne le Conseil d’Etat neuchâtelois dans son communiqué. Il s’articule autour de la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’un vaste paquet de mesures en cours et à venir.