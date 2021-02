Coronavirus : Neuchâtel élargit la vaccination aux 65 ans et plus

La vaccination contre le Covid-19 s’ouvre à une nouvelle catégorie de la population dans le canton de Neuchâtel. Les personnes âgées de 65 et plus pourront se faire vacciner dès le 1er mars.

Jusqu’à présent réservée aux personnes hautement vulnérables ou âgées de 75 ans et plus, la vaccination sera désormais plus accessible à Neuchâtel. Grâce à une livraison de vaccins par la Confédération, prévue à fin février, les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que leurs proches vivant sous le même toit, pourront se faire vacciner dès le 1er mars.