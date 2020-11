Covid-19 : Neuchâtel ferme les bars, restaurants et les lieux culturels

Le canton de Neuchâtel prend à son tour des mesures similaires à celles décidées dimanche à Genève.

Malgré les mesures mises en place comme le port du masque et le traçage, les restaurants vont devoir fermer dès mercredi soir.

Le canton de Neuchâtel va fermer dès mercredi à 23 heures ses bars et ses restaurants, tout comme les lieux de spectacles et les musées, en raison de la pandémie de Covid-19. Les cérémonies religieuses sont également interdites, à l’exception des funérailles.

Les lieux de divertissement et de loisirs sont fermés. Sont concernés les fitness, les centres de bien-être, les salons érotiques, les piscines, les bowlings et autres salles de jeux. Les sports de contact sont interdits et les activités sportives sans contact sont limitées à cinq personnes, sans limitation d’âge.