En attendant Vaud et Genève, trois autres cantons romands ont interdit ce vendredi la pratique des sports de contact pratiqués en amateur, et ordonné le huis-clos pour ses clubs professionnels.

Crise sanitaire : Neuchâtel, Fribourg et le Jura suivent le Valais

Il n’y aura plus de spectateurs à la Maladière, comme dans beaucoup d’autres enceintes sportives romandes. KEYSTONE

Le canton du Valais avait été un précurseur en la matière, en interdisant mercredi la pratique des sports de contact à titre amateur, et en ordonnant le huis-clos en matière de sport professionnel (FC Sion, HC Sierre et HC Viège). Il n’est désormais plus le seul.

En attendant les décisions des cantons de Vaud (annonce prévue à 13h30) et Genève (14h30), les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Fribourg ont également annoncé un durcissement de leurs mesures.

Pour ce qui a trait au sport, Neuchâtel et le Jura ont ordonné le huis-clos pour les matches concernant leurs équipes professionnelles.

Pour Neuchâtel: NE Xamax (qui joue à Aarau demain), le HC La Chaux-de-Fonds (qui accueille ce soir les Ticino Rockets), Union Neuchâtel Basket (qui jouera à huis-clos dimanche dans la salle de Massagno) et l’équipe féminine de volleyball du NUC (qui reçoit Franches-Montagnes ce vendredi soir et dont le match à Genève dimanche a été renvoyé en raison d’un cas positif au sein de Genève Volley). Toutefois, ces mesures seront effectives dès samedi 23h.

Pour le Jura: le HC Ajoie (qui se déplace à Kloten dimanche), le BBC Boncourt (qui reçoit Starwings Bâle samedi), et Volley Franches-Montagnes (qui joue à Neuchâtel ce vendredi et qui reçoit Kanti Schaffhouse dimanche).

Le sport amateur à l’arrêt

Pour le canton de Fribourg, on se montre donc plus permissif, puisqu’on limite à 1000 spectateurs la capacité d’accueil de ses deux clubs professionnels, le HC Fribourg Gottéron et FR Olympic en basket.

Par contre, où ces trois cantons se rejoignent, c’est à propos de la pratique des sports de contact à titre amateur, désormais interdite. Cela sous-entend que tous les championnats et toutes les compétitions en cours sont désormais suspendus. Selon les termes du communiqué du Conseil d’État neuchâtelois,par exemple, il s’agit d’une «interdiction des sports de contact (football, basketball, hockey, volley, sports de combat, danses de salon, etc.), à l’exception de la pratique à huis clos à titre professionnel et de l’entraînement à titre individuel».