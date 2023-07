Gare de Neuchâtel: Pétition des commerçants contre l'évacuation des voitures

Le débat est le même dans toutes les villes: les autorités redonnent de la place au piétons, mais les commerçants déplorent une baisse de fréquentation et s’y opposent. A la gare de Neuchâtel, la Ville a mis en test un dispositif en avril, qui envoie les automobilistes dans les parkings souterrains des alentours, avec pour seul accès direct à la gare P+R payant qui fait office de dépose-minute. Après avoir déjà signalé leurs craintes , ils ont déposé une pétition forte de 800 signatures, dont McDonald’s et La Poste, rapporte «ArcInfo». Ils évoquent une baisse de chiffre d’affaire allant de 7 à 22%.

Une séance avec la Ville aura lieu le 12 juillet et les opposants comptent bien y transmettre leur refus de ce dispositif en test durant une année. Ils se disent tiraillés entre les autorités, qui rappellent que la gare n’est pas un centre commercial, et les CFF, propriétaires de la gare, qui les incite à gager plus. La Ville ne se prononce pas pour l’instant, attendant d’avoir pris connaissance du texte. Les commerçants ont par ailleurs déposé un deuxième texte dénonçant les incivilités, déprédations et vols en augmentation dans ce noeud ferroviaire. Pas pire que dans d’autres gares de cette taille, indiquent les CFF, juste un signalement plus systématique. Des patrouilles ont toutefois fait des passages plus nombreux depuis une réunion à ce sujet, indique le journal.