Neuchâtel: Grands bandits pour le proc', pigeons pour la défense

Incarcéré et sous enquête dans d’autres affaires, le commanditaire du casse sera jugé l’an prochain. En son absence, trois hommes et une femme de main ont comparu devant les juges. Un cinquième larron a été dispensé de se présenter (lire ci-dessous). Enfin, un sixième individu est toujours en fuite.

Casse suivi d’un rodéo routier

Pour le procureur, le doute n’est pas permis: l’équipe franco-suisse montée pour réa­liser le coup est liée au grand banditisme. Fabrice Haag a d’abord dressé un organigramme de la structure criminelle. Il s’est ensuite attaché à démontrer que chacun des prévenus est bel et bien coauteur du casse. Il a finalement jugé que les occupants du véhicule conduit par le principal accusé, un Français bien connu de la justice, sont impliqués de plein gré dans la course poursuite qui a suivi le cambriolage. Lors de ce rodéo routier, trois voitures de police avaient été accidentées et la vie d’agents mise en danger. «C’est un gros casse minutieusement préparé. Les prévenus ont agi avec une intense volonté criminelle et ça a failli mal tourner», a tonné le procureur.