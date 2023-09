Neuchâtel: «Il a volé leurs corps et les a réduites au rang d’objets»

Un homme accusé notamment de viol et d’inceste risque 11 ans de prison et une expulsion de 15 ans du territoire suisse.

Prévenu des pires sévices à l’encontre de son ex et de sa fille, un Ghanéen a réfuté toutes les accusations, vendredi, devant la cour criminelle neuchâteloise. «Tout cela est monté contre moi par une femme qui veut me détruire parce que je suis avec une autre. Laissez-moi sortir que je puisse aller travailler et m’occuper de mes enfants», a supplié le prévenu en pleurant.

Dix ans de terreur

Père de deux grands enfants restés au pays, d’une fille de dix ans et d’une autre de trois ans, le quinquagénaire est accusé d’avoir fait vivre l’enfer à sa compagne cambodgienne et à la fille née de leur union. Dans un climat de terreur, il aurait multiplié viols et violences à l’encontre de celle qu’il avait rencontrée à des cours de langue. Il s’en serait également pris à leur fille, la battant et la violant à son tour.

«Il a imposé à sa fille les actes que sa compagne lui refusait» Nicolas Aubert, procureur général suppléant

Le procureur a insisté sur la très grande crédibilité des plaignantes et plus particulièrement sur celle de la fille biologique de l’accusé. L’enfant a décrit précisément des détails physiologiques, des odeurs et des sensations qui ne sauraient sortir de l’imaginaire d’une fillette, selon Nicolas Aubert. «Il a imposé à sa fille les actes que sa compagne lui refusait», a martelé le représentant du Ministère public avant de requérir une peine de prison de 11 ans, assortie d’une mesure de traitement obligatoire en milieu fermé et d’une expulsion de 15 ans à l’encontre du Ghanéen.

«Pendant respectivement 10 et 3 à 4 ans, il s’est livré à des atteintes physiques, psychiques et sexuelles. Le prévenu a volé leurs corps, les a déshumanisées, réduites au rang d’objets pour sa satisfaction personnelle», a dénoncé Me Marta Fiedorczuk-Henin, avocate des deux plaignantes. Elle s’est ralliée aux conclusions du procureur, concernant la peine et a réclamé 20’000 francs pour la mère et de 75’000 pour la fille de réparations pour tort moral.

Un cadre incompatible avec les accusations

La défense a, elle, insisté sur le cadre dans lequel toutes les horreurs dont on accuse son client auraient eu lieu. Le Ghanéen habitait en effet avec toute la famille cambodgienne de son ex, à huit personnes dans un appartement de trois pièces. Impensable, pour l’avocate, que le prévenu ait pu se livrer à des actes de violence et des viols répétés, entouré de la famille des plaignantes, et sans que personne ne s’aperçoive de rien.

Me Lembwadio Kanyama a dès lors exigé l’acquittement de son client, arguant également que les analyses gynécologiques de l’enfant ne permettent pas d’établir formellement les viols. Le jugement sera communiqué ultérieurement.

