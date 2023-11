Neuchâtel: il signe un PV qu'il ne comprend pas et risque gros

Vivre dans un pays plurilingue présente parfois quelques inconvénients. Un jeune conducteur en a fait les frais en novembre 2021. Arrêté en excès de vitesse par une patrouille de police bernoise, le Neuchâtelois n’a pas compris qu’il risquait gros quand les gendarmes lui ont fait signer leur rapport. «Après m’avoir pris mon permis, les policiers m’ont interrogé en allemand, se souvient l’automobiliste. Je n’ai pas tout compris. Ils m’ont demandé si je voulais un traducteur. J’ai répondu par la négative, parce que je ne voulais pas perdre plus de temps.»

Or, les policiers avaient enregistré un excès de vitesse de 36 km/h sur une route cantonale limitée à 80 km/h. Ce qui entre dans la catégorie des graves délits de chauffard. Alors que dans son sens de la circulation le trafic était relativement important et qu’il a même été dépassé par un autre automobiliste, le conducteur jure que c’est un autre véhicule qui a commis l’excès. Il a plaidé sa cause jusqu’au Tribunal fédéral, en vain.